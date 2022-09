Minimální trvanlivost vs. datum spotřeby: Kdy už jídlo může být nebezpečné

Údaj se nachází většinou na suchých potravinách, ve kterých není voda a není se tam co kazit. Může se ovšem stát, že třeba koření ztratí něco ze svého aromatu nebo sušenky budou trochu zavlhlé, ale ani jedno z toho není závadné. A protože to není nijak zdraví nebezpečné, takové zboží se s označením může po uplynulé lhůtě prodávat dál.

Oproti tomu datum spotřeby naleznete na čerstvých potravinách, jako je maso nebo mléčné výrobky. Označuje se s nějakou rezervou, takže jeden den po uplynutí doby spotřeby by třeba šunce ještě nic být nemělo, po týdnu byste si to ale s konzumací měli opravdu rozmyslet. Zejména pokud jde o jídlo pro malé děti nebo lidi se zdravotními problémy.

Specifickou skupinou jsou mléčné výrobky. „Ačkoli mají datum spotřeby, neznamená to, že by po jeho propadnutí byly závadné. Ono totiž udává, do jakého data se výrobce zavazuje, že tam podle zákona bude stanovený počet živých bakterií. Třeba u jogurtu je to 10 na 7, což je hrozně velké číslo“ vysvětluje Karolína Fourová.