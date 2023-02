Nejvíce lidí umírá v únoru. Jak se se smrtí blízkého člověka vyrovnat?

Bez ohledu na to, kolikátý měsíc v roce je, úmrtí představuje pro pozůstalé ztrátu, se kterou se musí vypořádat. Vyrovnat se s odchodem blízkého člověka je velice těžké a neexistuje jedna zaručená rada, která by pomohla. Jestliže se ale někdo ocitne v tíživé situaci a neví, kudy z ní ven, může se obrátit na organizace, které pomáhají tuto těžkou dobu překlenout.

Na Vigvam se lidé obracejí při různých příležitostech, nedá se tedy jednoznačně říct, že by některé období bylo exponovanější. „Samozřejmě o Vánocích, zejména prvních bez zemřelého, je důležité věnovat se tomu, jak budou probíhat. Aby byly co nejméně zátěžové,“ uvádí příklad rizikovějšího období Sylvie Stretti.

Přestože smrt je ve společnosti stále tak trochu tabu a lidé se někdy snaží vůbec si ji nepřipouštět, začíná se to pomalu měnit. Také truchlení se podle terapeutky za posledních zhruba patnáct let posunulo, lidé k němu přistupují otevřeněji.

„Službu – tedy ne dobrou – tomu udělal i covid. Nemohli jsme smrt vytěsnit, najednou byla všude kolem nás, v médiích, dotkla se prakticky každého,“ říká Sylvie Stretti. Jak vysvětluje, truchlení není jen pláč a bolest, jak si někteří představují, ale může s tím být spojeno třeba i to, jak se člověk naučí po smrti blízkého žít dál svůj život. S vědomím toho, že někdy přijdou okamžiky, kdy je mu více smutno, kdy je rozmrzelý, naštvaný.

Studie ukazují, že s novou situací se člověk vyrovnává dva roky. „Jedná se o takovou nejakutnější fázi. První rok je všechno nové, druhý rok pak bilancuji, srovnávám, jaké to bylo s ním, jaké to bylo bez něj,“ vysvětluje terapeutka, co během té doby člověk zažívá.