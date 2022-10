Neznámí vinaři, unikátní vinotéka plná pokladů

My ovšem míříme o pár stovek metrů dál, do ulice Františka Křížka, kde již dva roky funguje unikátní vinotéka Neznámí vinaři.

Vinotéku založili mladí manželé, velcí milovníci vína, kteří jezdí po léta na Moravu, kde objevili řadu zajímavých mikro vinařů s produkcí zhruba do třiceti tisíc lahví. Jejich vína nenajdete v žádných supermarketech, nejsou dělaná na míru vkusu, ale tak, aby chutnala hlavně samotným vinařům.

Mnoho let jsme jezdili se ženou na jižní Moravu, kde jsme na kole projížděli krásná místa a navštěvovali vinařství. I když jsme měli k ruce různé vinařské průvodce, většina vín byl těžký průměr. Jen občas jsme narazili na víno, které nám učarovalo, a žena přišla s nápadem, že by o těch výjimečných vínech a vinařích začala psát blog, aby se lidé dozvěděli, že na Moravě vznikají skvělá vína.

Pak jsme se ale rozhodli, že to pojmeme trochu komplexněji. S vinaři jsme natočili krátké medailonky a začali jejich vína prodávat přes e-shop. Nejdřív především pro naše kamarády, kteří hledali zajímavá vína za dobré ceny. To bylo v roce 2017.

Natočili jsme šest medailonků, vymysleli název Neznámí vinaři a spustili e-shop. Něco jsme prodali, ale žádná sláva to nebyla. Pak ale chtělo pár kamarádů udělat degustaci a to se chytlo. Udělali jsme druhou a třetí a najednou jsme měli degustace na půl roku vyprodané.

Hlavní změna nastala před třemi lety, kdy jsme získali do pronájmu malou vinotéku nedaleko Bio Oka na Letné. Odešel jsem z původní práce a začal se věnovat vínu na plný úvazek.

Máme dvanáct vinařů a nabízíme zhruba 90 šarží vín, žádné sudové. Výhoda je, že máme všechna vína osobně vybraná a přechutnaná, takže neprodáváme nic, co by nechutnalo nám. Navíc prodáváme vína od malých vinařů, kteří mají produkci do 30, výjimečně 50 tisíc lahví ročně, což znamená, že vína dělají sami, obvykle přesně taková, jaká chutnají jim.