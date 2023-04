Oční víčka: Po téhle operaci byste maraton běžet neměli

Jak přebytek vytahané kůže na očním víčku přepadává přes řasy, můžete mít problém s viděním, pociťujete pálení a řezání. „Klienti někdy popisují pocit těžkých očí,“ říká chiruržka Petra Moravcová. Dodává, že pokleslá víčka mohou do budoucna způsobit i vrásky na čele. „Jak odlehčujete těžkým víčkům, zvedáte obočí, zatínáte svaly na čele, je to všechna jedna propojená oblast.“

Odstranění přebytečné kůže na horních či dolních víčkách sice není nijak zvlášť složitý zákrok, přesto je to zásah do organismu, a tak by k němu měl člověk i přistupovat. Podle doktorky Moravcové je pro úspěch zákroku kromě šikovnosti operatéra důležitá i následná péče, což lidé občas trochu podceňují. Zákrok trvá krátce, nebolí, domů klient odchází po svých, takže má pocit, že se mu vlastně nic moc neděje.