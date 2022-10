Švýcaři zrušili preventivní mamograf. V Česku máme štěstí, říká onkoložka

Preventivní screeningové vyšetření, které může pomoci odhalit rakovinu prsu včas, nedávno zrušili ve Švýcarsku. Zní vám to jako hoax? Bohužel není, jak potvrzuje i přední česká onkoložka Petra Tesařová. Informaci si ověřovala u své švýcarské kolegyně Solange Peters, která je zároveň předsedkyní evropské onkologické společnosti.

Je předsedkyní Projektu 35 - programu pro ženy, jež onemocněly nádorem prsu do pětatřiceti let. Je spoluzakladatelkou sdružení Dialog Jessenius a členkou mnoha dalších odborných společností.

„Mluvila o tom, že důvody byly hlavně ekonomické. Možná, že si naše ženy málo uvědomují, jak velký benefit to je. Není to jen otravné vyšetření, které musí podstoupit jednou za dva roky a kterého se možná obávají. Je to možnost, jak si zachránit život,“ apeluje profesorka Tesařová.