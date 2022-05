Týrání dětí odhalí specifická zranění, říká lékařka z urgentního příjmu

Na vysokoprahový urgentní příjem pro děti v pražském Motole se dostanou pacienti nejen sanitkou či vrtulníkem, ale mohou je sem dovézt i rodiče. A to v případě, kdy je malý pacient v takovém stavu, že potřebuje urgentně ošetřit. „Naším úkolem je ošetřit ho a diagnostikovat, co mu může být, následně vymyslet vyšetření, podat případně léky a zavolat odborníka,“ vysvětluje, jak to v praxi vypadá, lékařka Júlia Miklošová, která zde pracuje.

Od běžných pohotovostí se to liší v tom, že zatímco jinak by raněný jel se zlomenou nohou třeba rovnou na ortopedii nebo s krvácením z nosu na ORL, tady se scházejí všechny úrazy a nemoci najednou – a všechny děti od narození do 18 let.