Víte, jaký je skutečný věk vašich cév? Možná budete překvapeni!

Vysoký cholesterol ale může být i dědičný a je třeba s léčbou začít co nejdříve. Každý rok, kdy se cholesterol v cévních stěnách hromadí, se počítá. Podle profesora Vrablíka je však mnohdy velice těžké přesvědčit pacienty, že by měli léky brát. Když řeknete člověku ve čtyřiceti, že musí teď začít brát léky na cholesterol, připadá si na to příliš mladý a to, co bude za třicet let, mu připadá velmi vzdálené.