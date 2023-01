Diagnóza Josefa Veselky: Brzy nás začne léčit umělá inteligence

Ty dvě události spolu překvapivým způsobem souvisí. Nejhorší z atestantů by totiž umělá inteligence již dnes trumfla a je zřejmě jen otázkou času, kdy nad medicínou převezme úplnou intelektuální nadvládu. Bude to už za pár měsíců, nebo až za několik let?

Jazykový model ChatGPT sám sebe označuje za asistenta umělé inteligence, jenž je schopen radit nám prakticky v jakémkoliv oboru. Za poslední dva měsíce bylo o jeho schopnostech napsáno velké množství článků, přičemž většina z nich konstatuje, že dokáže vytvářet nesmírně fundované texty a samozřejmě, čas od času se také mýlí a bohapustě si vymýšlí. Mám-li však být jeho obhájcem, pak musím konstatovat, že my lidé děláme to samé. Stačí si udělat krátký test z matematiky nebo historie a občas také budeme tápat.

O čem se však příliš nemluví, je schopnost ChatGPT odpovídat na otázky z medicíny. Zkusil jsem se systému ptát, jako kdyby byl mým mladším kolegou v kardiologii a… dospěl jsem k názoru, že úroveň jeho znalostí odpovídá lékaři přibližně dva roky před atestací. Z hlediska cechovního systému by to tedy byl tovaryš. Mnohem sofistikovaněji provedl to samé tým výzkumníků z amerických univerzit, kteří ChatGPT otestovali povinnými zkouškami amerických mediků a mladých lékařů (tři stupně zkoušky USMLE) a zjistili, že by si při nich vedl nad hranicí úspěšného absolvování.