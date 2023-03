Rozhodování o tom, co v mezinárodním prostoru dovolit ruským občanům s pozitivním vztahem k válce na Ukrajině, je složité. Takové přemýšlení má mnoho vrstev a racionalita se v něm nevyhnutelně mísí s emocemi. Myšlenkové podhoubí tohoto typu pak většinou znamená, že co člověk, to vlastní názor.