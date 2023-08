Glosa: Pavlův první 21. srpen. Nijak to nebolelo

Teď se poprvé zkřížila s datem, odjakživa připomínaným (do konce 80. let jen neoficiálně a soukromě) ve jménu svobody a její ceny.

Bez překvapení: Nijak zvlášť to nebolelo.

Mávnout nad jejich názorem rukou en bloc by nebylo slušné ani rozumné: protože i oni pravděpodobně rozumí tomu, k čemu je funkce hlavy státu dobrá, a proč se těší důstojnosti. Totiž: prezident je tu mimo jiné od toho, aby pečoval o společnou paměť. Aby při důležitých výročích byl vidět a slyšet a říkal takové ty věci, co někomu možná zní banálně nebo pateticky, ale které se jednoduše říkat mají.

Ano, aby fungoval i jako ten vysmívaný „kladeč věnců“. To má prezident v popisu práce.

Pavlova péče o paměť tudíž také nabízí vzpomínku na to, jak se většina občanů pod tlakem okolností a strachu po roce 1968 přizpůsobila a na to, že v roce 1989 měla KSČ plného půldruhého milionu členů.

To všechno je nejen důstojnější, ale také užitečnější přístup než seriál „tichých vzpomínek“, které 21. srpnu a 17. listopadu do loňska věnoval Miloš Zeman. S 21. srpnem to měl vlastně přesně obráceně: v roce 2013 ho využil na volebních billboardech „Už tehdy jsem byl s vámi,“ hlásal a také, že „veřejně nesouhlasil se sovětskou okupací“. A po prezidentských volbách se, obrazně řečeno, místo na pietní akt na Vinohradské třídě v Praze 2 odebral na recepce na ruské ambasádě. Jindy mnohomluvný mlčel dokonce i při 50. výročí roku 2018. Jeho mluvčí vzkázal, že prý už „projevil odvahu v době, kdy nebyla levná“. Nemilosrdně přeloženo: trhněte si nohou, vážení spoluobčané.