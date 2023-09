Glosa: Pospíšil ustál Dozimetr. Ale politická kariéra asi končí

Jiří Pospíšil stejně jako další čtyři zmiňovaní politici není ani obviněný, ani podezřelý, alespoň podle dosavadního policejního vyšetřování. Odstoupit by měl z téhož důvodu jako oni. Kvůli tomu, že se znal nebo v minulosti potkal s hlavními aktéry korupční kauzy.

Sedmačtyřicetiletý politik, který hodně často hraje sám na sebe a občas podléhá paranoidnímu vidění událostí, se utápí v pocitech, že ho někdo chce zničit. A že si to přece nezaslouží, vždyť v minulosti ve funkci ministra spravedlnosti udělal pro tuhle zemi tolik dobrého, když měnil velké kodexy v čele s občanským zákoníkem.

Jaká jsou fakta? Pospíšilův někdejší poradce Jiří Fremr měl blízké kontakty s hlavním obviněným v kauze Dozimetr, zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Všichni se také minimálně jednou sešli v italském Toskánsku, kam Pospíšil rád jezdí a zve přátele nebo známé. To je vše.

Pouhým Kávovarem nechtěl zůstat a jeho příběh je podobný mnoha jiným. Mladý ambiciózní muž z regionu se dostane do velké Prahy blízko k moci. Cítí se jako mistr světa a vede sebevědomé řeči o tom, co všechno umí zařídit. Zaštiťuje se jmény politiků, o nichž říká, že je „umí“, „pase“ nebo „vodí“. Záleží na vkusu.

Jistě, politici takové poradce, „zařizovače“ nebo lidi na černou práci potřebují. Zároveň ovšem musejí počítat s tím, že za ně stoprocentně zodpovídají. Musejí jim dát mantinely, co smějí a co už ne. Pospíšil se může hájit jedině tím, že jeho rádce Jiří Fremr byl možná poněkud „frackovitý“, ale stejně jako on není v kauze ani podezřelý, ani stíhaný.