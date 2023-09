Glosa: Pusťte nás na Blažka!

Že by to ale šlo dohromady už s druhým jalovým usnesením ohledně ministra spravedlnosti Pavla Blažka – tak to tedy vůbec. „Celostátní fórum České pirátské strany vyzývá svůj vládní a poslanecký tým, aby v rámci svých možností navrhly okamžité odvolání Pavla Blažka z postu ministra spravedlnosti.“ Za to by je – v rámci svých možností – Černovous určitě nepochválil.