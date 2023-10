Hlavní křižovatka není nic moc. Ani jako adresa, ani jako vize budoucnosti

Nic proti vizím. Ale celá ta křižovatková terminologie a idea křižovatky jako nosiče naší prosperity jsou svým způsobem zneklidňující. Tím spíš, když v projevu nesměly chybět asfalt, beton a všechno, co k tomu patří: „Pokud chceme být jednou z hlavních křižovatek Evropy, tak bez dostatečného množství reálných křižovatek, dálnic, podjezdů, nadjezdů a mostů to nikdy nezvládneme.“

Křižovatka sama o sobě není něco skvělého. Má plno svých odvrácených stran. Pokud jde o dopravní křižovatky, hlavním zájmem každého, kdo se na nich ocitne, je rychle zmizet pryč. To asi součástí vize není. „Křižovatka“, to je taky šrumec, frmol, stres. I když je, jak říká Fiala, „chytrá, bezpečná a dobře navržená“, stávají se tam „nehody“.

Dopravní značky, jízdní pruhy, semafory a nezbytné „provoz zdržující“ přechody pro pěší, to jsou atributy pořádku. I křižovatky v přenesených smyslech slova je potřeba neustále usměrňovat nějakými pravidly. Živelná křižovatka by nebyla křižovatka, ale náhoda, změť, v lepším případě průsečík. Asi nic, co by se dalo zahrnout do celostátní vize premiéra.