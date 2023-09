Komentář: Česko řeší „legální“ kokain. Mezitím přišla mnohem horší droga

V dnes již značně populárním interview , kde Jindřich Vobořil dosti neobratně hovořil o případném státem kontrolovaném prodeji kokainu, vyřkl tento národní protidrogový koordinátor i nenápadnou, leč v kontextu světového dění zásadní větu: „Myslím, že u kokainu by fungovat mohl (regulovaný trh). Měli bychom regulovat různé látky podle jejich rizik. Budu se dívat úplně jinak na heroin, nebo dokonce fentanyl, než na kokain a konopí.“

Tento mimořádně účinný lék na bolest - je padesátkrát silnější než heroin a stokrát silnější než morfin - nyní evidentně dorazil nejen do českých lékáren, ale i do ulic. Jen pár dní od sebe dělí dvě úmrtí zaviněná právě fentanylem. V Bruntále po použití fentanylové náplasti zemřela třiačtyřicetiletá žena.

V Brně zase policie na konci minulého týdne obvinila devětačtyřicetiletého muže, který o třináct let mladší ženě ze Zlínska prodal fentanylovou náplast. Hrozí mu osmnáct let vězení. Žena poté, co náplast použila, a navíc pila i alkohol, zemřela na multiorgánové selhání.