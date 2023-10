Komentář: Dětem ničí životy sociální sítě. Nebo spíš líní rodiče?

Pořád platí varování před srovnáváním se s nereálným vzorem prolhaných influencerů. S naleštěnými, ale falešnými příspěvky „perfektních“ vrstevníků. „Může to vyvolávat pocity neschopnosti a poraženectví,“ konstatují vědci.

Což nezlehčujme. Rozsah škod může být značný. A fatální. Je to klišé, žel pravdivé: kupříkladu citlivější dívky si někdy nesmyslně přijdou tváří v tvář vyfiltrovaným a liposukcemi vysátým influencerkám tučné, bachraté. Načež mohou zahučet do šeré rokle anorexie nebo bulimie.

Zdá se, že po nadšení, střídaném pochybnostmi, depresemi, odmítáním, ba voláním po zákazech, přichází jako u každé nové technologie (ačkoliv to už u sítí léta neplatí) fáze smíření, přijetí a hledání rovnováhy. A ještě lépe pozitiv.

Ale i nové trendy. I laik si všimne, že se teď víc než dřív prosazují influenceři, kteří nemachrují, nýbrž řeší miliardu pochybností navázaných na dospívání. Potíže s akné, ubohé kapesné, absenci muskulatury, ňader, pubického ochlupení, sexu. Strach z intimity, prvních doteků, z neopětované lásky. Klasické znechucení z rodičů a autorit. S panikou hraničící nejistotu, kdo vlastně jsem, co a proč tady dělám.

Na dnešních teenagerech oceňuji kuráž, s níž někteří otevírají témata emoční zranitelnosti, nesmělosti, rozpačitosti. My jsme tohle neuměli. Tleskám.

Dělí se o fuckupy, které sice s odstupem dekád mohou působit malicherně, ale v dané chvíli a věku jsou centrem vesmíru. „Toto sociální srovnávání může vést k posilování pocitu sebedůvěry, nárůstu motivace a optimismu,“ komentují to výzkumníci.

Dosud to někteří psychiatři považovali za klíčové pro usazující se mladou psychiku. Srovnání s méně úspěšnými by mělo přinášet lepší náladu. Komparace s úspěšnějšími mělo nastolit pocity selhání a zmaru.

Ukazuje se, že je to složitější. Ale zase ne tak moc. Jde o to, zda hledáme podobnosti, nebo rozdíly. Budeme-li se věnovat pátrání po paralelách, dojde k asimilaci. Zaměříme-li se na odlišnosti, prohloubí se kontrast.

Oč jde v překladu do diletantské mluvy? Asimilací se rozumí přiblížení se, pochopení. Speciálně v psychologii má asimilace dokonce vlastní definici: splývání nových vjemů s dříve osvojenými podobnými představami.

Dojde-li na sociální síti k asimilaci se „vzorem“, s nímž se porovnáváme, dává nám to dobrou zprávu o nás samých, prospěšnou zpětnou vazbu o vlastním sociálním postavení a schopnostech. „Navíc tyto získané poznatky o ostatních členech skupiny mají i potenciál uspokojovat základní lidské potřeby, jako jsou potřeba sounáležitosti a úcty,“ konstatuje studie.

Opačnou variantou je nacházení kontrastu čili zvýraznění rozdílů. Tady platí ono známé, že získáme-li dojem nicotnosti, nudnosti a nezajímavosti vlastního života v porovnání se životy virtuálních známých či internetových celebrit – influencerů, srazí to naše sebehodnocení dolů.

Co jsem si z práce pražských a brněnských badatelů odnesl, je, že klíčový je postoj jedince. Což je myšlenka, na které stojí učení světově uznávaného neurologa, psychiatra a myslitele Viktora E. Frankla. Žáka slovutného Sigmunda Freuda. Od něhož odešel k oponentovi Freuda, jinému velikánovi zkoumání lidství Alfredu Adlerovi. Aby po čase neuspokojen ani jeho vizí nabídl světu vlastní teze. Podle Frankla má člověk i v devastujících mezních podmínkách vždy svobodu v tom, jaký ke svým životním okolnostem zaujme postoj.

Při projíždění sítí je to bezesporu snadnější než při pobytech ve třech nacistických koncentračních táborech, jimiž Frankl prošel a kde, pozoruje bedlivě své druhy v neštěstí, své myšlenky formuloval.

Jinak řečeno, onálepkovat, když to hodně přeženu, „psychiatrickou diagnózou“ křehkou slečnu, která v pro ni hraniční situaci utíká dočasně ve zvýšené míře k sítím, není nejlepší řešení. Pro rozjitřenou vyvíjející se duši může být takový verdikt posunem od mylného sebehodnocení „jsem trochu divná“ k oficiálně stvrzenému „jsem blázen“. Což dokáže člověka torpédovat k apatickému dnu.

Vychází to napůl. Procházení sítí u malé skupiny adolescentů (kolem 10–15 %) vedlo k negativnímu vlivu na well-being, zatímco druhou skupinu adolescentů (rovněž kolem 10–15 %) ovlivnilo pozitivně. U většiny však nemělo žádný nebo zanedbatelný vliv na psychiku.

V první řadě je to výzva pro nás rodiče dětí. Z nichž většina, mohu-li soudit, má ze vstupu potomků na sítě čirou hrůzu. Já také.

Zakazování se ukazuje jako nefunkční strategie. Cestou je být dobrým průvodcem. Odvážným. Protože jak konstatuje i nynější výzkum, jestliže české děti a teenagery něco opravdu vůbec nezajímá, je to Facebook (s výjimkou komunikátoru Messenger).

Facebook už sice nezajímá ani většinu rodičů, ale jen málokomu se chce na prahu padesátky vstupovat na podezřelou půdu – dejme tomu – TikToku. Bez toho, abychom zjistili, co tam trenduje, to ovšem nepůjde. Za sebe mohu říci, že to není až tak strašlivý úkol. Tuny blbostí, jimiž se lze proscrollovat až k extrémně zábavnému, ba poučnému obsahu.