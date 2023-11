Komentář: Elektřina musí zdražit. Fiala nehraje fér

Úterní tisková konference premiéra Petra Fialy, ministra průmyslu Jozefa Síkely a ministra financí Zbyňka Stanjury by se mohla zapsat mezi nejmarnější ve stávajícím volebním období. A možná by mohla soutěžit i s některými plody covidového chaosu za vlády Andreje Babiše.

Aby došlo ke zvýšení celkového účtu dejme tomu o pět procent (což by splňovalo Fialovu definici „maximálně jednotek procent“), musela by cena silové elektřiny klesnout o 38 procent. Pokud by cena silové elektřiny klesla proti letošku třeba „jenom“ o pětinu, bude to pro průměrného koncového spotřebitele znamenat, že na fakturách najde cifru o 16 procent vyšší než letos, což už se rozhodně do „maximálně jednotek procent“ nevejde.