Hledá nejlevnější elektřinu a říká: Kdo čekal zlevnění, bude zklamán

Jak by šlo v kostce shrnout, co malé spotřebitele elektřiny příští rok čeká?

Energetický regulační úřad oznámil pro příští rok zdražení poplatků v průměru o 1400 korun za megawatthodinu. To je ale jen jedna – ta menší – část faktury. Celkový dopad závisí na tom, jak má zákazník nasmlouvanou samotnou elektřinu. Kdo až dosud zůstal na vládním stropu, což je třeba příklad ČEZ a smluv na dobu neurčitou, tak nyní platí 6050 korun. Podle nového ceníku to bude od příštího roku zhruba o 1400 korun méně. Celková cena tedy bude plus minus stejná.