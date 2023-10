Komentář: Jestli to Fico zkusí jako Orbán, Slovensko pukne

Volby přinesly Slovensku návrat Roberta Fica. V Česku, což je jen nepřímý a méně důležitý efekt, přinesly satisfakci Andreji Babišovi, poraženému z minulých parlamentních a prezidentských voleb. Babišovo last minute video, ve kterém na břehu Dunaje nevybíravě zajel do Progresivního Slovenska, sotva nějak moc prospělo Ficovi – byla to hlavně součást Babišovy české kampaně. Jako by si sem jen odskočil z nějakého „projevu“ typu „Piráti vám nastěhují na chalupu migranty“.

Tato situace, a také neklidná doba poznamenaná pocitem nejistoty i stále rychlejším zapomínáním, byla pro Fica výhodná. Pro Fica jako pro šéfa opoziční strany, jako pro tzv. silného vůdce, který prý nastolí pořádek, i jako pro toho, na jehož minulost se lehce zapomíná. Ačkoli vyšetřování řady kauz, se kterými nejspíš má co do činění, pokračuje.

S tím, že „Slovensko potřebuje silného a rázného autoritářského lídra i za cenu, že by se pohyboval na hranici demokratických principů“, souhlasilo v průzkumu 58 procent dotázaných, mezi voliči Směru to byly čtyři pětiny. Otázka sice balancovala na hraně manipulace, ale i tak – koho si asi tak pod tím popisem respondenti představili? Nejspíš Fica.

Směr vyhrál – a ke svému štěstí přitom nevyluxoval potenciální koaliční partnery, Hlas-SD a Slovenskou národní stranu, se kterými má dohromady nadpoloviční parlamentní většinu. Zatímco, a to patří k těm nejlepším zprávám z voleb, fašistická strana Republika se do parlamentu těsně nedostala a hlasy pro ni propadly.

Jistě, možné je i to, že se potenciální koalice „slije“ do vlády jednoho muže a Robert Fico zkusí „válcovat“ zemi v Orbánově stylu. Ale sám na to, jak on, tak Směr, rozhodně nemá. Orbánův Fidesz vyhrával v posledních dvaceti letech pokaždé nejméně se 40 procenty hlasů. Jestli to Fico zkusí jako Orbán, tedy například bezohledným podmaněním institucí a médií, Slovensko „pukne“ – ať už si pod tím slovem představíte cokoli.