Komentář: Když jde o euro, bude Klaus klidně „bidenovat“

To je docela legrační výtka. Jaké jiné kroky než politické by měl prezident coby vrcholný politik asi tak dělat? Klaus svému nástupci vlastně vyčetl jen to, co nejen na Hradě dělal sám. Vždyť podle sociologů to byl právě on, kdo vnesl do české společnosti silné euroskeptické nálady.