Komentář: Milionové prémie šéfů ČEZ nestojí za hádku. Zajímavější je dividenda

Do toho největší český výrobce elektřiny ČEZ ohlašuje, že ho rozehřátý trh letos sune k mimořádnému zisku. A vzápětí na to zveřejňuje Zprávu o odměňování, podle níž osm členů představenstva získává za loňský rok souhrnné odměny ve výši 135 milionů korun. Generální ředitel Daniel Beneš si podle zmíněného dokumentu přijde na prémiích na téměř 35 milionů, finanční ředitel Martin Novák na víc než 20 milionů, strategický šéf Pavel Cyrani nebo Tomáš Pleskač, zodpovědný za „novou“ energetiku, dostanou přes 18 milionů. A tak dále a tak dále.

Z tohoto pohledu je kritika manažerských bonusů ČEZu jen bouří ve sklenici vody. To ale neznamená, že si nakládání s financemi v této firmě nezaslouží pozornost. Ani, že by hospodaření ČEZu nemělo žádnou souvislost s vládním bojem proti energetické drahotě. Daleko zajímavější než odměňování členů představenstva je ale otázka, bere-li si stát z ČEZu optimální peníze.

Stát čerpá výnosy ze svého energetického šampiona každoročně prostřednictvím dividendy. Šéfové firmy ovšem letos na jaře překvapivě navrhli dividendu přiškrtit. Zatímco loni se ještě za předloňský rok vyplácelo 52 korun na akcii (štědřejší – o korunu – byl ČEZ jen za rok 2009, kdy dosáhl rekordního zisku blížícího se 52 miliardám korun), letos má výplatní poměr klesnout na 44 korun na akcii. Stát by si tak přišel „jen“ na 16,6 miliardy korun. Rozdělovat se má menší část zisku, aby firmě zůstávalo víc peněz s ohledem na dlouhodobou udržitelnost jejího podnikání. Rozuměj: aby se snáz mohla připravovat na stavbu nových elektráren, především nového reaktoru v Dukovanech. A to i přesto, že jeho financování má z podstatné části zajistit formou půjčky stát.

V téhle situaci by se česká energetická jednička měla k odběratelům postavit solidárně a podělit se s nimi štědřeji i o loňský profit. Tvrdí to alespoň část minoritářů, napojená na finanční skupinu J&T, která by z vyšší dividendy samozřejmě čerpala taky.

Podle hlavního mluvčího minoritářů, analytika a investora Michala Šnobra by se výplatní podíl za loňský rok mohl klidně pohybovat mezi 50 až 60 korunami na akcii, aniž by to finanční stabilitu ČEZu do budoucna sebeméně ohrozilo.