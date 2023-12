Komentář: Mohlo by být hůř. Globální průzkum povzbuzuje naše učitele

Je tedy fakt, že v národním jazyce a přírodních vědách měli tuzemští žáci stejné výsledky jako v minulém průzkumu PISA 2018. V matematice dokonce viditelně polevili. Jenže ve většině ostatních zemí to bylo ještě o poznání horší. Experti se vesměs shodují, že všeobecný výpadek způsobilo zavírání škol v časech covidu. Podle generálního tajemníka OECD Mathiase Cormanna to vypadá, jako kdyby žáci nechodili tři čtvrtě roku do školy.