Komentář: Placený Facebook? Naše soukromí má poprvé jasnou cenu

Minulý týden jsme s Luďkem Staňkem natáčeli náš komediální podcast a řeč přišla na Facebook. Možná se to týkalo posedlosti Marka Zuckerberga jeho „metaversem“, digitálním snem, do kterého už delší čas sype miliardy dolarů, ačkoli se to zdá být jedním z nejhorších byznysových rozhodnutí posledních let.