Komentář: Premiér se bojí vyhazovat. A co do vlády někoho přijmout?

Hodně se teď mluví o tom, že vláda Petra Fialy by potřebovala nakopnout, získat novou energii. Na což existuje známé, osvědčené a docela jednoduché řešení, které se obvykle dělá právě v polovině volebního období: premiér prostě vyhodí pár slabších kusů a nahradí je dravějšími adepty.

Jenže když máte kabinet složený z pěti stran, je taková operace nemyslitelná, pokud nechcete jedním zásahem celou vládu zbořit. Existuje ale i jiný způsob, jak kabinet oživit: Když už v rámci koaličního míru nejde vyhazovat, co takhle pro změnu někoho nového a zapáleného do týmu přijmout?

Jistě, zní to na první pohled šíleně, ale vláda skutečně potřebuje vicepremiéra pro ekonomiku. O nutnosti nové pozice se zmínil na sociální sít X také prezidentův poradce David Marek, který je jinak hlavním ekonomem Deloitte a dlouhé roky patří mezi nejcitovanější ekonomické experty.

Opozice bude samozřejmě křičet, že jde jen o nějakou trafiku a že je to v rozporu s ohlášeným šetřením a zeštíhlováním státu. Už dnes Andrej Babiš opakovaně rád připomíná, že Fialův kabinet má o tři křesla víc, než měl ten jeho – přibyli ministři pro legislativu, pro EU a pro vědu.

Takhle to ale nedává moc smysl. Takový ideální vicepremiér by neměl mít vlastní ministerstvo, zato pořádnou autoritu, respekt premiéra a pravomoc koordinovat takzvané „ekonomické ministry“ (finance, průmysl, doprava, sociální věci, místní rozvoj, věda a výzkum).

Dosavadní zkušenosti s vicepremiérskou funkcí zaměřenou na ekonomiku ukazují, že její úspěch záleží právě na tom, jestli byla obsazena s cílem dát někomu trafiku, anebo s něčím opravdu pohnout. Mezi všemi, kteří post zastávali, vyčnívá jméno Martina Jahna. Bývalý šéf agentury CzechInvest dokázal přilákat Toyotu do Kolína nebo IBM do Brna. V létě roku 2004 si ho vzal do vlády jako vicepremiéra pro ekonomiku premiér Stanislav Gross.