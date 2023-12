„Některým lidem to skočí hodně,“ varuje Fiala u cen energií

Co spotřebitel, to různé dopady. S koncem roku se ruší cenové stropy na plyn a elektřinu. Podle premiéra Petr Fialy nebudou následky pro většinu populace dramatické. „Ceny energií se dostávají na rozumné hodnoty. Drtivá většina občanů a firem nebude platit energii nad cenové stropy, které jsou v letošním roce,“ slíbil Fiala v nedělní diskuzi v televizi Nova.

Zastropovaná cena elektřiny činí 6050 korun za MWh, a to včetně DPH. U plynu se jedná o 3025 Kč za jednu MWh plus měsíční platba v maximální výši 157,30 Kč a poplatky. Spotřebitelé, kteří mají ve svých smlouvách vyšší cenu, platí maximálně tyto stropové částky. Těch, kteří mají s dodavatelem ujednanou cenu nižší, se cenový strop netýká.

Přesto každý šestý až sedmý Čech zaplatí výrazně více než letos. „U řady lidí dojde k poklesu o jednotky procent. U někoho k navýšení o jednotky procent. Pak je tu 15 % lidí, kteří měli zafixováno ještě před energetickou krizí, tam dojde k výraznějšímu růstu, ale ani ti nebudou platit nad cenové stropy. U některých lidí to skočí hodně,“ avizuje Fiala. Půjde o lidi, kteří měli zafixované ceny ještě před vypuknutím energetické krize.

Fialův předchůdce Andrej Babiš vládě vyčítá, že nepřistoupila k výkupu polostátního energetického podniku ČEZ. Pak mohla dál stropovat ceny a zachovat lidem levnější energii. „Mělo se vykoupit 100 % ČEZ. To by vás stálo řádově 200 až 250 miliard. Vy jste si vytáhli 100 miliard na dividendách, aby to dostali vaši kámoši,“ spílal Fialovi v diskuzi.