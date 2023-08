Komentář: Tajemství Černínského paláce. Ženy nesmí být velvyslankyněmi

Je to záplava mužských obleků, která českou zahraniční službu drží v minulém století.

Chlapská převaha na postech velvyslanců byla v pondělí v jednacím sále ministerstva i na chodbách, kde se nepochybně leccos peklo, nepřehlédnutelná a až fyzicky citelná. Asi to bude znít drsně, ale i když má jít teoreticky o elitu se světovým rozhledem, je to ten typ prostředí, kam prostě žena vstupuje předem obrněná proti případným „vtipným“ dvojsmyslům se sexuálním podtextem a s pocitem, že se od ní očekává hlavně úsměv a milé vystupování. O cokoli navíc se musí poprat. (Opačná zkušenost se samozřejmě také děje, a vysoce se cení!)

Je jasné, že jde z podstaty o velmi konkurenční prostředí, ale problém je, že se tu moc nedaří prostupnosti. O tom svědčí tvrdá čísla. Například na 25 českých ambasádách (na Maltě Česko samostatný zastupitelský úřad nemá) v zemích EU lze najít v pracovnách velvyslance/velvyslankyně jen tři ženy. Opravdu jen tři. To by se ještě dalo svést na časy minulé, velvyslanci slouží čtyři i více let na jednom postu, než je vlády vystřídají. Takže stávající diplomatický sbor je spíš vizitkou babišovsko-zemanovské éry, kdy – a v tom je jistá ironie – vedli „zamini“ programově rovnostářští sociální demokraté.