Popsal, jak neprůhledně se dělá kariéra na ministerstvu. Následoval vyhazov

Ne že by snad šlo o nějak mimořádně složitou práci, na niž nestačil. Ale zpracovat podrobný a pravdivý audit mapující, jak se na Ministerstvu zahraničních věcí dělá kariéra a jak se vybírají lidé na žádané posty v cizině, byla podle Čapka bianco poukázka na problém.

Nakonec to byla jediná a poslední práce auditora Čapka pro ministerstvo. Čtyřiačtyřicetiletý auditor s excelentním životopisem a výborným úřednickým hodnocením dostal letos v lednu výpověď.

Jan Čapek je přesvědčen, že důvod zná. „Byl to postih za vypracování té auditní zprávy,“ tvrdí s tím, že na to jasně ukazuje soubor důkazů a indicií, které také vepsal do podané žaloby, již proti ministerstvu podal.