Čeští řidiči nedostanou odškodné za Dieselgate. Prohráli soud o 1,5 miliardy

Víc než sedm tisíc lidí zažalovalo koncern Volkswagen a Škodu Auto za to, že ve svých vozech mají nainstalovaný podvodný software na umělé snižování emisí.

Bylo to tak, že od roku 2017 sdružovala vlastníky aut speciálně založená firma Safe Diesel. Lidé s ní podepsali smlouvy, firma zajistila právní servis a podala jednu velkou žalobu, v níž se skrývaly nároky všech tisíců majitelů. Měla to být praktická, byť zatím nevyzkoušená cesta: jinak by totiž každý vlastník musel podat žalobu zvlášť.