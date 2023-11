Komentář: Zase jde „jen“ o peníze. Odboráři si chtějí plnit sny

Po středečním jednání protestujících lékařů se zástupci Ministerstva zdravotnictví se zdá dosažení dohody o něco pravděpodobnější než před ním. To je dobrá zpráva. Zlí jazykové by mohli hledat souvislost mezi touto skutečností a faktem, že jednání se tentokrát neúčastnil osobně ministr Válek, ale to by byl krátkozraký sarkazmus. Nikdo jiný než šéf rezortu nakonec stejně nemůže dohodu „přikrýt“.