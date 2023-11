Protestující lékaři odmítli návrh ministerstva, odkládání operací se blíží

Protest lékařů v nemocnicích se blíží, ale zatím to nevypadá, že by se ministerstvům dařilo protestující svými ústupky obměkčit. Na Ministerstvu zdravotnictví dnes jednali o navýšení platů a řešení se stále nepodařilo najít.

„Představili jsme náš návrh, který by znamenal pro zdravotnické pracovníky garanci nepodkročitelné výše platu. Je to pro nás lepší návrh než navyšování platových tarifů,“ uvedl po jednání vrchní ředitel pro legislativu Ministerstva zdravotnictví Radek Policar.

Jenže tento návrh by zároveň znamenal, že by se nepřidávalo všem lékařům nebo sestrám. Mimo by také zůstali ti, kteří nepracují ve státních zdravotnických zařízeních. Proto ho odbory i Sekce mladých lékařů České lékařské komory, která protest organizuje, odmítly.

„Velká část lékařů pracuje ve mzdové sféře a bylo by výrazně neférové, kdybychom se spokojili s řešením, které se týká jen části lékařů. Protože lidé, kteří se zapojili do této iniciativy, nejsou jen z přímo řízených organizací, ale ze všech,“ vysvětluje předseda Sekce mladých lékařů a nově také viceprezident České lékařské komory Jan Přáda, který zároveň věří, že k dohodě ještě dojde a prosincový protest nebude nutný.

Ministerstvo sice přislíbilo 6,8 miliardy na platy pro lékaře, jenže protestující žádají záruky, že se skutečně dostanou až k jednotlivým zaměstnancům. Na odměny měly totiž nemocnice peníze navíc už letos, jen málokde se ale skutečně na platech přidávalo, jak lékaři už dříve upozornili.

Naopak shoda obou stran panuje na výhledu pro rok 2025. Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo, že splní memorandum podepsané během poslední velké protestní akce ve zdravotnictví – Děkujeme, odcházíme. Začínající lékař by tak měl brát 1,5násobek průměrné mzdy v ekonomice, nejzkušenější pak trojnásobek.

Jak to bude s celodenními službami

Zcela pozitivně se zatím nevyvíjí ani debata o úpravě zákoníku práce. Tu chystá „sousední“ Ministerstvo práce a sociálních věcí. Lékaři zcela odmítají dvojnásobné navýšení povolené přesčasové práce. Úprava přitom platí teprve od začátku října.

Ministerstvo sice navrhuje, že zákon vrátí do původního stavu. Spor ale panuje kolem 24hodinových směn.

„Návrh zákona je v této podobě nepřijatelný, jelikož nebyly zapracovány žádné připomínky z textu, který jsme MPSV odeslali,“ napsala Sekce mladých lékařů ČLK v připomínkách.

Mladí lékaři jsou ochotní ustoupit a 24hodinové služby pracovat. Jenže nesouhlasí s tím, aby to proběhlo bez jakékoliv kompenzace. Mimochodem v zahraničí je běžné, že za celodenní služby dostávají lékaři příplatky. I to je jeden z důvodů, proč pak řada českých lékařů odchází raději pracovat do Německa nebo Rakouska. Jejich příběhy si můžete přečíst níže.