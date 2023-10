Slováci jasně ukazují, že demokracie není pro ně, píší o volbách čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuzí u článků o víkendových volbách na Slovensku.

Pavel Stratil: Nevím, co Směr chce oslavovat. Volilo je jen 23 % voličů, cca jedna pětina voličů. Směr je populistická, demagogická a prolhaná strana vedená komunistou Ficem. To, že tato strana dostala tolik hlasů, také svědčí o tom, jak je Slovensko politicky zaostalým státem, který uvázl v postkomunistické letargii. Toť veškerý úspěch.

Pavel Michalík: Slováci konečně dostali rozum a zvolili člověka, který se neklaní pouze před USA a EU, ale dokáže jednat na obě strany a používá rozum. To ten náš vládnoucí politický odpad, co se hrbí před USA a Evropou, je spíš k pláči a lidé u nás nemají šanci na svůj vlastní názor. Přeji Slovákům konečně slušnou silnou vládu, která nebude hledět pouze jedním směrem a dá si do pořádku svou zemi a bude hlavně pomáhat domácím lidem.

Martin Svoboda: Tak to tak vypadá, že všichni ti europrogresivisti jsou pro lidi horší než různí Ficové a spol. Neříkám, že je Fico dobrá volba, ale kdo jejich návraty do politiky vygeneroval svojí neschopností, svým pojetím demokracie ve stylu „kdo nejde s námi, jde automaticky proti nám“. U nás to bude podobné, pokud se současná vláda nezačne starat o stát tak, jak se má. Holt volíme menší ze dvou zel, a to už dlouhodobě.

Barbora Schreiber: Tohle je především výsledek těch, co sebe označují za liberály. Ti dělali hodně pro to, aby ten, kdo poctivě pracuje, musel držet papulu a platit daně. Liberálové jen podle názvu. Kdokoliv se ozve s jiným názorem, než je ten jejich, je okamžitě nálepkován jako ruský šváb, komunista, xenofob atd. Snad to bude zdvižený prst pro všechny místní rádoby liberální politiky, zelené šílence a všechny, kteří si myslí, že většina se má přizpůsobit menšině, pokud dostatečně nahlas vyřvává.

Milada Racková: Volby tentokrát ukázaly, že člověka, který měl spíše sedět za katrem, lidé opět zvolí, aby po vzoru Orbána vytvářel totalitní stát. I u nás bude chvilku trvat, než někteří pochopí, že s Babišem nikdy nepovede cesta k blahobytu země.

Fórum čtenářů Redakce Seznam Zpráv vybírá nejzajímavější příspěvky z diskuze čtenářů (některé mohou být redakčně kráceny). Zajímají nás vaše názory na aktuální témata a vážíme si diskutérů, kteří debatují slušně, k věci a dodržují kodex diskuzí SZ.

Pavel Molík: Výsledky voleb ukázaly, že Slovensko je už přesycené různými bruselskými příkazy a zákazy a unavené na základě šíleného sociálně-inženýrského experimentování Bruselu na základě ožebračování občanů SR. Slováci už nechtějí být obětními beránky, kteří se nechají ožebračit.

Milana Svobodová: Já jsem Ficovi fandila, takže jsem velmi spokojená. Mnohým našim politikům i médiím Fico svým vítězstvím rozkopal bábovičku. Na hanebné vměšování některých našich vysokých státních představitelů do slovenských voleb bude snad zapomenuto. Doufám, že si naši voliči opakovaně nenechají vymýt mozek a manipulovat médii a že se i my dočkáme (nejlépe předčasných) voleb, které svrhnou „Pětidemolici“.

Ludvík Jansa: Slováci jasně ukazují, že demokracie, spokojenost, vysoká životní úroveň není pro ně. Oni celá století řvali pod Maďary, že jim ubližují a chtějí samostatnost. Pak se spojili s Českem a začali po chvíli zase řvát, že je Češi utlačují, že chtějí samostatnost. Teď dostali šanci zkusit to v demokracii a ukázalo se, že to s tím Slováci neumí, že to není pro ně. Oni chtějí styl tvrdé ruky, násilí, zla a teroru.

Radim Valcha: Jsem v klidu. Fico klasicky udělal bububu vůči EU a teď převlékne kabátek. To už několikrát udělal. Nebo si někdo myslí, že Slovensko odejde z EU? Co tím změní? Jen se urychlí exodus ekonomicky silných a mladých lidí. A na ty neschopné nebude brzy kdo vydělávat. Je to samozřejmě model, který se stane i u nás. To asi víme už všichni. Jenže ono lépe nebude, ani s Babišem - tedy bude stále dobře pro ty schopné. Ale je to opravdu zajímavé vidět - za bouřlivého potlesku se vrací osoba spojená s mafiánským prostředím u našich sousedů, u nás lidé chtějí agrobarona, který je jedním ze spoluviníků (zdůrazňuji, že jedním, nikoliv jediným) vysoké inflace, kvůli níž chce masa svrhnout nynější vládu. Co se vrátí dál - nacismus? Už zde někteří mají náběh.