Neomluvitelné, bojím se podzimu, píší o chybějícím penicilinu čtenáři

Petr Novotný: Přitom je to jednoduché. Výrobní řetězec je nabouraný a není schopen dodávat na plný výkon. Je to stejné jako s čipy. Jenže v ČR je silná regulace cen, takže dochází k logickému výsledku – výrobce to dodá tam, kde mu zaplatí více. Třeba tady v USA vůbec není problém s ničím, vše je, specificky zde si i spoustu věcí koupíte sami v supermarketu, jsou plné regály.

Šárka Soukupová: Možná by stačilo nařízení, že přednost mají vždycky nemocnice a polikliniky, které jsou skoro v každém městě, aby lidi měli alespoň nějakou jistotu, že seženou. Bojím se podzimu, protože to zavání průšvihem. Nedovedu si představit, že budu shánět léky pro děti a pro rodiče a létat od jedné lékárny ke druhé a obtelefonovávat – magistra v lékárně také nemůže celý den sedět u telefonu.

Josef Zeman: Vláda, která není schopná zajistit základní léky, což penicilin v dnešní době je, by měla podat demisi. Jak chtějí zajistit vše ostatní, když nejsou schopní zajistit to nejzákladnější, co lidé potřebují, a to jsou základní léky?