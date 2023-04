Pohled šéfredaktora: V redakci se robotů nebojíme. Už pro ně máme úkoly

V redakci Seznam Zpráv chystáme spoustu zajímavých novinek, které by vám neměly uniknout. V newsletteru Pohled šéfredaktora vám Jiří Kubík umožňuje nahlédnout do naší „kuchyně“. Přihlaste se k odběru a jednou měsíčně dorazí přímo do vaší e-mailové schránky.

V poslední době běžně dostupné počítačové programy dost dobře ovládají práci se zdroji, psaní smysluplných textů, logické uvažování i kreativní přístup. Proto se začalo také mezi námi novináři žertovat, že i naše profese to má nahnuté. Prý nás zkrátka nahradí roboti.

Nevěřím tomu. Aby bylo úplně jasno, dodávám: Roboti nenahradí ty, kteří zjišťují, chodí do terénu, ptají se, zkoumají, konfrontují, srovnávají… Zkrátka dělají poctivou novinařinu založenou na hledání nových informací a objevování toho, co ještě nikdo před námi nezjistil, neptal se na to, nikam to nenapsal.

Seznam Zprávy se jako zpravodajský portál, který si zakládá na unikátním obsahu, nezřídka citovaném jinými médii, nemají čeho bát. Naopak – na umělou inteligenci se těšíme jako na pomocníka při přípravě témat či redakční práci vycházející z našich vlastních zjištění a článků.

Protože jestli je v něčem AI opravdu dobrým sluhou, pak v zastoupení při stereotypní, rešeršní práci, založené na tom, že někdo před námi už něco zjistil či vynalezl, někam to napsal a zveřejnil – a my to teď můžeme mít díky AI rychle k dispozici.

Můžeme pracovat s backgroundem shrnujícím dosavadní vývoj události či s hlavními myšlenkami obsaženými v důležité, leč dlouhatánské odborné studii. Stejně jako dokáže AI z velkých článků připravit velmi krátké shrnutí, umí i spojovat krátké odstavce či zprávy do většího celku. Ale důležité je, že vždy pracuje s tím, co už předtím napsal konkrétní člověk.

To vše je pro novináře důležitý pomocník. Proč budu pracně a zdlouhavě hledat něco, co mi robot rychle předloží k přečtení, nebo mi to i sám přečte?

Stejně jako kdysi vynález nahrávání zvukového záznamu na magnetofonový pásek umožnil reportérům upustit od těsnopisu a doslovného zapisování vyřčených slov, umožní teď umělá inteligence rychlejší přípravu pro pochopení nového tématu, výjezd na reportáž či promyšlení hlavních okruhů důležitého rozhovoru.

Mimochodem – když jsem sám nedávno zkusil při přípravě rozhovoru se šéfkou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost „poklábosit“ s ChatGPT o Daně Drábové, upřímně jsem se zasmál: Umělá inteligence mě totiž informovala o tom, že „Dana Drábová je známá česká herečka, která proslula rolemi v seriálech Pan Tau a Žena za pultem“. A robot si na tom trval. Dokonce mi jako důkaz nabídl link na rozhovor s Danou Drábovou na jednom zpravodajském webu s titulkem „Herečkou jsem opravdu byla“. Odkaz vedl na neexistující stránku.

Podobně při přípravě rozhovoru s Petrem Pithartem mi ChatGPT doporučil otázku, „proč máte rád dabing a jaká je vaše nejoblíbenější dabingová role“.

Zkrátka – formulovat sice umí AI pěkně, ale občas z ní padají nesmysly – a nenese za ně žádnou odpovědnost.

Jak už jsem ale uvedl výše, vítaným pomocníkem při redakční práci umělá inteligence být může a zcela jistě bude. Jen to musí mít jasně daná pravidla a za vše, co pouštíme ke čtenářům, posluchačům či divákům, musí pořád zodpovídat konkrétní lidé.

Se dvěma kolegy, technickým redaktorem Pavlem Kasíkem a zástupcem ředitele divize zpravodajství Jiřím Špačkem, jsme dali dohromady etický kodex pro práci s nástroji umělé inteligence. Je závazný pro všechny členy a spolupracovníky redakce a je přístupný veřejnosti.

Seznam Zprávy si zakládají na původnosti svého obsahu, dávají důraz na přesnost, transparentnost, pravdivost a užitečnost naší práce v zájmu čtenářů. A z toho nehodláme slevit ani s vidinou lákavého „urychlovače“ generujícího texty.

Kodex má celkem třicet konkrétních bodů, hlavní zásady ale můžu shrnout do několika vět:

Redaktoři nebudou zveřejňovat texty generované umělou inteligencí.

I když při přípravě článků použijí k vyhledání podkladů či stylistické inspiraci umělou inteligenci, nikdy nebudou publikovat neověřené informace. Za článek ručí konkrétní člověk. Nástroje umělé inteligence pro nás nikdy nejsou jediným zdrojem informace.

Pokud nám umělá inteligence pomůže vytvořit graf či ilustrační obrázek, dané dílo bude takto označeno.

Výsledky využití AI při přepisování nahraných rozhovorů či při tvorbě videoklipů či audioklipů jsou následně kontrolovány zodpovědným členem redakce.

Umělá inteligence se stává důležitou součástí našich životů. I to je důvod, proč se jí hodláme věnovat v rámci zpravodajství. Pro tento obsah jsme na Seznam Zprávách založili novou sekci

Na umělou inteligenci jako pomocníka při práci novináře se jako redakce těšíme a svým čtenářům chceme nadále garantovat, že za původním obsahem Seznam Zpráv jsou vždy konkrétní redaktoři, reportéři a editoři. Nikdy se nikdo nebude vymlouvat: „To ne já, to robot.“

A jak už jsem v úvodu psal, jsme redakce, která se robotů nebojí a která pro své čtenáře hodlá dál připravovat původní obsah, který – troufám si tvrdit – leckde jinde nenajdete.

Například investigativní zjištění našich reportérů vedených mým zástupce Radkem Kedroněm. Pravidelná porce nových kauz, které se těší vašemu velkému zájmu, během pár dnů dostane speciální sekci na homepage Seznam Zpráv a zároveň i formu týdenního newsletteru Kauzy Seznam Zpráv, který poprvé rozesíláme tento pátek 14. dubna. Pokud se přihlásíte k odběru , žádné ze zásadních zjištění vám neunikne.

V domácím a datovém týmu jsme pod vedením zástupkyně šéfredaktora Petry Benešové rozjeli celoroční projekt Jak se žije v Česku . Ten nabízí nejen pravidelné výzkumné sondy do názorů lidí v Česku, ale hlavně analýzu všech dostupných dat, srovnání dobrých a horších míst k životu a také reportáže z konkrétních míst v republice, kde se s danými problémy potýkají nejčastěji.

Další novinky pro čtenáře a posluchače Seznam Zpráv připravila názorová a kulturní rubrika. Každou neděli šéfkomentátor Jan Lipold ve svém sloupku Šuplík popisuje, jak mluvíme a píšeme o světě. Zajímá ho čeština médií, politiky, byznysu, reklamy, stejně jako klábosení v hospodách.

Editor kultury zase nabízí pravidelné každotýdenní velké rozhovory s umělci a lidmi, kteří se pohybují v kulturním provozu. Rozhovory Jonáše Zbořila můžete číst i poslouchat v audioverzi na webu či v podcastových aplikacích.

Na květen a červen připravujeme několik dalších velkých projektů, o těch vám povím až příště. Přeji vám krásné jaro!