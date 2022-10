Recenze: Na západní frontě chlív. Netflix zničil válečnou klasiku

Obě dosavadní verze mají dominantní americkou stopu. Německo jakožto Remarquova domovina se pod adaptaci výrazně podepisuje až nyní díky filmu švýcarského režiséra Edwarda Bergera, který produkovalo streamovací impérium Netflix. Z hlediska literární adaptace jde od počátku o krajně pochybné dílo, jež působí dojmem, jako by někdo předlohu roztrhal na kousky, pak její větší část poztrácel a řídkou dramatickou linku nastavil dějepisným referátem ze střední školy. Původní semknuté vyprávění, které válku líčí jako pozvolna gradující šílenství, do nějž pronikáme krok za krokem, nahrazuje překotná zkratka.

Protagonista Paul Bäumer a jeho kamarádi vyslechnou zapálený projev ředitele gymnázia a za pár minut už sedí v náklaďáků na frontu a padají se v dešti kulek z kulometů a pušek do francouzského bláta. Velká válka sice ukáže svou děsivou tvář v jedné z prvních scén, v níž sledujeme působivou pouť uniformy padlého vojáka až k novému majiteli, jde ale o jednu z ojedinělých zdařilých aktualizací knihy. Ta do značné míry stojí na schopnosti vystihnout různorodé lidské typy, které Paula obklopují, mladé idealisty, pragmatické mistry přežití i zcela okoralé zákopové krysy.

Nové filmové zpracování v podstatě plnohodnotné postavy nemá, protože zcela přeskakuje pasáž výcviku, v níž by se jednotliví aktéři mohli vyprofilovat, a jde rovnou na šturm. I Paul Bäumer jako průvodce infernem západní fronty je spíš jen modrooká tvář vhodná na pomazávání krví a blátem, vnějšková postava, která téměř zcela postrádá bohatost svého předobrazu. Svým způsobem jde o německou odpověď na slavný protiválečný film Jdi a dívej se, v němž tvář dětského protagonisty slouží jako plátno, do nějž se vpisují běsy války.

Hromadný útok tanků a plamenometů vyhlíží sice spektakulárně, ale patří spíš do hry World of Tanks než do filmu, který adaptuje realistickou protiválečnou klasiku. Zároveň tahle vrcholná akční sekvence Bergerova snímku názorně odhaluje, v čem tak kriticky selhává. Ihned po ní totiž následuje scéna, která se díky románu a oběma předešlým adaptacím stala personifikací hrůzy a nesmyslnosti celého konfliktu – moment, v němž Paul pobodá francouzského vojáka v kráteru po granátu a v hrůzném momentu se ocitá v těsné blízkosti smrti, která nenosí uniformy a nehalí se do ideologických hesel. Je strašlivě konkrétní, bolestná, přítomná. Tenhle okamžik ryzího, obnaženého lidství v sousedství hromadného útoku tanků pozbývá veškerou jemnost a sílu. Je nahrazený skoro operním přehráváním a nánosy různobarevného bláta ve tváři herce Felixe Kammerera a jeho postavy bez vnitřku.