Šťastný oběžník: Nehrajte si s odvoláváním vlády! Dopadnete jako Paroubek

Protože kdyby se vám to náhodou povedlo, hrozí vám, že dopadnete jako Jiří Paroubek. A to opravdu, ale opravdu nechcete.

Pravidla pro vyslovení nedůvěry vládě jsou jednoduchá: Kabinet padne, pokud se postaví minimálně 101 poslanců a nahlas vysloví formuli „pro návrh“. V polistopadové historii se o nedůvěře vládě hlasovalo celkem osmnáctkrát, mimochodem poprvé až v roce 2003. Dnes to tedy bude podevatenácté.

V čele opozice tehdy stál předseda ČSSD Jiří Paroubek, který toužil po návratu do premiérského křesla, v němž seděl už v letech 2005–2006. A asi by se toho i dočkal – kdyby v březnu 2009 neudělal tuhle životní chybu. Jen pro úplnost, Paroubek vyvolal hlasování kvůli údajnému nátlaku Topolánkova pobočníka Marka Dalíka na Českou televizi. Což by bylo jistě namístě – kdyby jeho vlastní Dalíci nevolali tehdy na Kavčí hory se svými přáními a stížnostmi obden. (Něco o tom tuším, v ČT jsem v letech 2009–2010 pracoval.)