Těžké dny, ze kterých si i novináři vezmou ponaučení

Útok vraha na studenty a profesory filozofické fakulty i kolemjdoucí lidi na Palachově náměstí ochromil úplně všechny. Vyděšení, zoufalí a nešťastní byli i novináři, kteří o dané události museli z podstaty své profese a své role ve společnosti referovat. Být odkázaný na zmatečné a často nepravdivé informace ze sociálních sítích by určitě nechtěl být nikdo.

Jak v emotivních chvílích pracovat naprosto bez emocí, jak přesně postupovat, aby nevznikla pochybnost o tom, proč něco zveřejňujeme, nebo naopak nezveřejňujeme, bude bezpochyby i předmětem diskuze v redakci Seznam Zpráv. Mluvit o tom budeme i se členy naší Redakční rady, a to zejména proto, abychom si přesně nastavili standardy postupu v tak dramatické a zoufalé situaci.

Z různých stran teď čteme opovržlivé poznámky, že jsme hnáni touhou po senzaci a po laciných klicích, myšleno vydělávání peněz z reklamy. S naprostou vážností zde uvádím, že reklamy u článků týkajících se střelby a masové vraždy jsme hned ve čtvrtek vypnuli – a toto pravidlo platí nadále. Psát o zjišťování informací jako o hnaní se za senzací, považuju za nepochopení novinářské práce a do jisté míry i neúctu k lidem, kteří se prostě a obyčejně lidsky báli – a informace nutně potřebovali znát.

Během čtvrtečního policejního zásahu se na Seznam Zprávách v jednu chvíli objevila fotografie budovy filozofické fakulty s amatérsky označeným místem na římse ve čtvrtém patře, kde byla zachycena skupina lidí ukrývajících se před šílencem. Fotografie opravdu neměla být vydána, byť – naštěstí – byla zveřejněna až poté, co byl střelec, slovy policie, „eliminován“ a studenti na římse už nestáli.

(Konkrétně – fotografii jsme publikovali v čase 15:53, vrah se zastřelil v 15:20. Informaci o jeho konci jsme se dozvěděli v 15:52, policie tuto informaci nicméně potvrdila na síti X až v 15:59.) Bylo chybou, že jsme fotografii zveřejnili dřív. A za to se jménem redakce Seznam Zpráv omlouvám. Vyhrocená situace a rychlost v rozhodování v tomto směru nemělo být důvodem k publikaci a nyní ani vysvětlujícím argumentem.

V průběhu dramatického čtvrtečního odpoledne jsme si v redakci Seznam Zpráv s kolegy domluvili pravidla, podle nichž při referování postupujeme. Pravidlem číslo jedna je i to, že o vrahovi nebudeme zveřejňovat plnou identitu. Důvod je známý. Ano, krátce před touto domluvou, jsme nedopatřením vydali článek, kde byla identita uvedena – vycházeli jsme z toho, že policie po tomto střelci před tím vyhlásila pátrání a jeho údaje při tom sama zveřejnila. Po půl hodině jsme jméno vraha smazali a důsledně začali používat pouze křesní jméno s iniciálou. Ne proto, že by si masový vrah zasloužil jakoukoliv ohleduplnost, ale proto, aby v našich textech po jeho jméně nezůstávala stopa, kterou by chtěl někdo následovat.