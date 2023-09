Výstava objevuje dílo polozapomenutého fotografa, aristokrata Karla Chotka

Dalším důvodem „anonymity“ fotografa Karla Chotka bylo, že se už během svého života orientoval na německy mluvící fotografické spolky. Minimálně od roku 1891 byl členem spolku Club der Amateur-Photographen in Wien, který následně změnil jméno na Camera Club Wien. V něm Karel Chotek setrval až do roku 1914. Mezi českými historiky ale nebyl dlouhodobě příliš zájem studovat, zda mezi členy německy mluvících spolků sídlícími mimo území České republiky byli i nějací tuzemští fotografové.

„V kufrech byly stovky fotografií a byl vlastně zázrak, že se zachovaly. Část objevu tvořily fotografie různých autorů, jak už to v archivech šlechtických rodů bývá. Autorem většiny nalezených snímků byl ale právě Chotek. Šlo o velmi dobrý průřez jeho celého díla za 30 let,“ popisuje kurátor ústecké výstavy Jan Vaca.

Ani to by ale na výstavu, která začíná v ústeckém muzeu ve čtvrtek 28. září a potrvá až do 28. dubna 2024, nestačilo. Pořád se jednalo o torzo díla. Vaca proto především v posledních několika letech prováděl cílený výzkum, jehož cílem bylo zmapovat, kde se fotografie Karla Chotka nalézají. Největší část je ve sbírkách Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, pod který spadá i zámek ve Velkém Březně. Dalších několik set fotografií i negativů je uloženo ve Státním oblastním archivu v Praze na Chodově, nyní je celý set kompletován a digitalizován. A třetí část vlastní Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Lze zároveň očekávat, že další snímky budou v archivech šlechtických rodů, které se s Chotky přátelily.