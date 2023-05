Špatná zpráva od developera: Sto tisíc za metr je už jen teorie

Co se stane, když se do nabídky pražských realit dostanou byty s cenou 105 tisíc za metr? Z nabídky jich všech 50 zmizí během tří dnů – po bytech je tedy v hlavním městě stále hlad.

„Neznám kalkulace ostatních, ale znám naše kalkulace. My většinu bytů stavíme ve vyšším standardu a stavební náklady se u nás v tuto chvíli prakticky nedostanou pod 70 tisíc korun za metr čtvereční. To jsou jen stavební náklady,“ vypočítává šéf realitní divize Penty Petr Palička.

„K tomu je něco, čemu říkáme ‚soft cost‘, tedy různé projekty, povolení, inženýring. To všechno stojí peníze. S tímto se můžeme dostat na 80 tisíc za metr. K tomu jsou právní náklady, marketingové náklady, a to ještě nemáme započítaný pozemek, který jsme museli zakoupit,“ dodal.

„To už jsme na sto tisících a nemáme tam žádný zisk,“ dodává s tím, že pokud by se všechny náklady stlačily na minimum, použily se nejlevnější materiály nakoupené v obrovských objemech, společnost by měla pozemek koupený za dobrou cenu, teoreticky se k číslu sto tisíc dostane. Jenže každá firma musí logicky počítat i se svou marží, a pokud se všechno sečte dohromady, jsou podle Paličky aktuální ceny na trhu odpovídající.

„Můžu mluvit za nás. My se snažíme, aby byla marže někde okolo 15 procent. Ono se to možná nezdá, ale developerství je poměrně riziková záležitost. Všechno probíhá mnoho let a po cestě je spousta neznámých. Třeba zakopnete, minimálně časově, nebo objemově. Při menší marži, než je 15 procent, to v podstatě nedává smysl, zvlášť když si dnes můžete na kapitálovém trhu koupit dluhopisy za osm procent,“ dodává Palička.