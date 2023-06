Šikovného ajťáka musíte zaplatit jako top manažera. A stejně nejsou

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Obří problém české ekonomiky? Chybějící zaměstnanci. „Je to přitom zajímavý stav – já osobně bych při zpomalení průmyslu sázel na to, že se trh práce pročistí a nezaměstnanost mírně zvedne. Trend je ale úplně opačný. Nezaměstnanost ještě o desetinu klesla i přesto, že ekonomika víceméně stagnuje,“ říká v pořadu Inside Talks šéf Linetu Tomáš Kolář, podle kterého by pětiprocentní míra nezaměstnanosti nebyla žádná kritická hranice, ale signál, že zaměstnanci mají mít o práci větší zájem a snažit se ji udržet.

Před covidem, během něj i po – stále stejné

Nezaměstnanost kolem tří procent byla v Česku před covidem, v covidu a zůstala i po něm. „Je prostě fakt, že se pereme s nedostatkem zaměstnanců celou dekádu, hlasitě se to artikuluje téměř ve všech oborech,“ říká Kolář a dodává, že nejhorší je to v průmyslu a zejména ve všech profesích souvisejících s IT, digitalizací a prací s daty.

„Lidí je na trhu kritický nedostatek. Jakýkoliv projekt si dnes naplánujete, i přesto, že by byl řešitelný během dvou měsíců, je dodávka za rok. Dřív nejsou kapacity,“ říká Kolář. „Pokud je dnes opravdu šikovný ajťák, musíte ho zaplatit jako top manažera, který řídí tým lidí. Přestože nemá žádnou zodpovědnost a jenom pracuje na projektu. Ten trh je křivý a je to dané pouze tím, že lidí je nedostatek,“ dodává a říká, že mzda IT specialisty startuje i na 200 tisících.

Ať si v tom skanzenu vyrábí ty staré věci

To, že tu chybí pracovní síla, už podle Koláře vede k tomu, že firmy přesouvají svá vývojová centra za hranice. „Vyvíjí v zahraničí, protože tady nebyly v žádném případě schopny najít lidi, kteří by to udělali. Nesmíme se divit, že pak korporace dělají rozhodnutí typu: Ať si v tom skanzenu vyrábí ty starý věci, protože stejně není nikdo, kdo by vyvinul věci nové. Co se tam pak budeme hrabat s nějakými investicemi? Raději je uděláme někde, kde to umějí zařídit a mozky a ruce seženou,“ dodává.

Inside Talks Pořad, ve kterém bude Zuzana Hodková se stálým týmem expertů rozebírat zákulisí byznysu. Tito insideři popíší, jakými tématy žije průmysl, potravinářství, reality, startupy, finance, energetika nebo automobilový průmysl, a vysvětlí klíčové momenty a souvislosti. Insidery je tato skupina šéfů: Tomáš Kolář z Linetu

Petr Palička z realitní divize Penty

Petr Novák z divize automotive společnosti JTEKT

Tomáš Spurný z Moneta Money Bank

Ondřej Fryc z Reflex Capital

Martin Durčák z ČEPS

Milan Teplý z Madety Foto: Seznam Zprávy Inside Talks. Každý pátek na SZ Byznys.

Mezera v systému

Nejde přitom jen o to, že lidé nejsou. „Když nám produktivita klesá a máme pořád stejnou nezaměstnanost, tak je asi někde nějaká mezera,“ říká Kolář s tím, že na vině je i pomalejší rozběh pracovního tempa po covidu.

„Myslím, že hodně lidí má problémy se zahřát do toho tempa a možná už i ztratilo zájem,“ dodává Kolář. Mladá generace navíc k práci přistupuje úplně jinak než jejich rodiče.

„Když dnes přijímáme mladé lidi, jejich priority a hodnoty jsou odlišné, než když jsem po škole do práce nastupoval já. Pro mě nebyl problém mít dlouhý pracovní den nebo pracovní víkend. Dnešní mladí to ale mají jinak a je potřeba to respektovat. Chtějí pracovní dobu, která rozumně končí, chtějí mít čas na děti a dost dovolené. Není pro ně problém, že dostanou o jeden plat míň, když budou mít dovolenou o jeden měsíc déle.“

Budeme utírat stoly, nebo profitovat z technologií?

Sám si přitom umí představit, že za několik let bude v Česku i kratší pracovní týden. „Efektivní procesy budou umět nahradit nějakou masivní část pracovní síly. V celku tak budeme potřebovat méně hodin a méně pracovních dní. Pak ale máte služby, které za vás nikdo neudělá. Když přijdete do restaurace, chcete, aby to jídlo někdo uvařil, aby připravil stůl, “ dodává s tím, že teď jde o to, jestli my budeme ti, kteří budou utírat stoly, nebo ti, kteří vyrábějí technologie a benefitují z přidané hodnoty.

Cesta ven? Nepopulární

Dlouhodobá nezaměstnanost kolem 3,5 % a fakt, že Česko neumí přivést lidi z venku, jsou podle něj velkým problémem celé ekonomiky. Možností, jak z toho ven, je několik.

„Jedna je samozřejmě dlouhodobá – konečně správně šlápnout do školství a popularizace těchto profesí. My ale situaci potřebujeme řešit obratem, takže je to o inteligentní, řízené migraci. Ty profese jinde existují a profesionálové, které bychom sem chtěli dovést, jsou k dispozici,“ říká Kolář. Myslí si také, že za současných podmínek je ale nemožné kohokoliv ze zahraničí přivést.

„Když si chce firma najít odborníka ve třetím světě, trvá to tři čtvrtě roku. On má takových možností víc a může jít kamkoliv jinam. Proč by tři čtvrtě roku čekal, až mu vyřídíme papíry? Musíme si uvědomit, že Česká republika je v konkurenčním prostředí a ti lidé mají spoustu možností, kam jít,“ dodává Kolář a upozorňuje, že právě téma zahraničních pracovníků je navíc politicky lehce zneužitelné.