„Já chci na to reagovat.“ Jak Babiš ovládl volební debatu

Chápeme, že ne každý volič měl čas a odvahu sledovat ve čtvrtek večer závěrečnou předvolební hyperdebatu na kanálech ČT1 a ČT24. Neboli, jak se jí teď říká v České televizi, „to nejhorší, co jsme vysílali za poslední rok, a to pořád ještě vysíláme každý týden Máte slovo“.

V rámci veřejné služby jsme proto pro zájemce připravili stručný přehled všeho podstatného, co pod dohledem moderátora Martina Řezníčka, přezdívaného nyní kolegy „svatý Martin“ nebo familiárněji „Řezník“, během dvou hodin padlo.

Moderátor: „Dovolte, abych přivítal předsedu hnutí ANO Andreje Babiše.“

Babiš: „Dobrý den.“

Moderátor: „Naším dalším hostem je předseda ODS a premiér Petr Fiala.“

Babiš: „Můžu na to reagovat?“

Moderátor: „Na co?“

Babiš: „Na Bartoša. Zrušil stavební zákon, zákon roku to byl. Dostálová dělala na tom. Tato vláda je tragédie, nic neudělala, jako udělalo Slovensko. Na Slovensku přišel Sulík a řekl, že to mají zastropovat. V únoru. Teď to jeden ministr zpochybňuje, protože se tam vláda rozpadá…“

Moderátor: „Pane předsedo, k tomu všemu se dostaneme. Dalším hostem je předseda KDU-ČSL Marian Jurečka…“

Babiš: „Pane redaktore, šestkrát jsem se hlásil. Já chci reagovat. Můžu reagovat? Takže na Slovensku to udělali memorandum.“

Moderátor: „Pane předsedo, prosím, nemluvme teď o Slovensku. Chci přivítat předsedu STAN a ministra vnitra Víta Rakušana.“

Babiš: „Můžeme mluvit o Francii. Tam to taky zastropovali. Já si volám s Macronem. STAN je tragédie, Dozimetr, to je organizovaný zločin. Na Slovensku ale přišel Sulík.“

O patnáct minut později…

Moderátor: „Pokusím se teď položit otázku předsedovi SPD Tomio Okamurovi. Pane poslanče, zajímalo by mě…“

Okamura: „… já na tu otázku samozřejmě odpovím.“

Moderátor: „Ještě jsem ji nepoložil. Zajímalo by mě…“

Okamura: „… mě nezajímá, co vás zajímá. Prosím vás, dyť je to hrozný tohleto. Prostě tahle vláda je příšerná. Takže plyn, jo? Už ve své knize v roce 2011 jsem psal, že se musíme zbavit závislosti na Rusku. Takže my za SPD si teď myslíme, že bychom teď měli jet do Moskvy a podepsat s nimi prostě kontrakt na dodávku plynu.“

Moderátor: „Pane Okamuro, vy důvěřujete ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi jako serióznímu partnerovi, s nímž byste uzavíral smlouvy?“

Okamura: „No vy si děláte legraci, jo? Prosím vás, v Moskvě jednal už maďarský ministr zahraničí, to je můj kamarád, taky moje kamarádka Marine Le Pen, tu Rusové přímo platí, takže prosím vás netvrďte, že co se dohodne v Moskvě, se neplatí.“

Babiš: „Můžu na to reagovat? Já na to chci reagovat. Všechno jste zprivatizovali, všechno jste prodali. Tradiční strany, symboly korupce, polistopadový kartel. Třeba já si koupil od Zemana Unipetrol. A pak jsem ho nezaplatil, takže se to nepočítá. A teď to ovládají Poláci. Naši lidi jezdí do Polska nakupovat, snížili tam DPH na potraviny…“

Moderátor: „Pane Babiši, já se teď pokusím vrátit debatu k tématu komunálních voleb…“

Babiš: „Vy se z toho snažíte udělat debatu o komunálních volbách.“

Moderátor: „Tohle je debata o komunálních volbách. A já vám teď položím otázku. Jak mohou radnice pomoci lidem postiženým energetickou krizí?“

Babiš: „Já na to chci reagovat.“

Moderátor: „Tak prosím, reagujte.“

Babiš: „Já bych chtěl především reagovat na seba. A na to zdravotnictví. Tahle vláda sebrala zdravotním pojišťovnám čtrnáct miliard…“

Moderátor: „Pane Babiši, můžete prosím reagovat na otázku?“

Babiš: „Já neslyšel žádnou otázku.“

O čtyřicet minut později:

Moderátor: „Ihned po komunálních volbách, o nichž se tu už víc než hodinu snažím zcela marně diskutovat, začne kampaň před prezidentskými volbami a já moc doufám, že na debaty před nimi vylosují někoho jiného. Pane předsedo Babiši, podle vašeho posledního rozhovoru to vypadá, že vás přece jen láká možnost vrátit se do premiérského křesla. Znamená to, že tedy definitivně nebudete kandidovat na prezidenta?“

Babiš: „Pane redaktore, já bych se chtěl k tomu vyjádřit, protože jsem ještě neměl možnost na to reagovat.“

Moderátor: „Prosím reagujte.“

Babiš: „Já jsem řekl, že budu reagovat na konci října.“

O nekonečně mnoho minut později:

Moderátor: „Náš čas konečně vypršel a myslím, že nejsem jediný, kdo má chuť na panáka. Každopádně děkuji všem diskutujícím, postupně tedy předsedovi ANO Andreji Babišovi…“