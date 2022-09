Zaspali, útočil Babiš. Řídit se vašimi radami, zkrachujeme, reagovala Pekarová

Moderátor se dotazoval šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, proč jeho hnutí bralo ohledně zastropování cen za příklad sousední Slovensko, které ceny zatím nezastropovalo. „Protože se Slovenskem jsme žili společně v Československu, takže je to nejlepší příklad. My jsme mluvili o tom Slovensku, ale samozřejmě teď tam bylo vyjádření ministra, ale je tam nová vláda, je tam chaos,“ uvedl k tomu Babiš.

„Jestli tady někdo zaspal, byla to vaše vláda, pane Babiši. Za vaší vlády zkrachovala Bohemia Energy, byly tu signály z trhu, ale nikdo to neřešil. My jsme vaše prázdné zásobníky plynem naplnili. Dnes máme jistotu, že zimu zvládneme. Kdybychom se řídili 28 radami pana Babiše, tak bychom zkrachovali. To by byly stamiliardy dluhů, co bychom nasekali,“ uvedla Pekarová k plánu pomoci v energetické krizi, kterou ANO nedávno představilo.