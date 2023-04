Odbojář, svědomí národa, zachránce. Jak vypadají dějiny podle Babiše

A to je chvíle, na kterou jsme čekali. Avšak nečekali jsme jen tak s rukama v klíně, ale jako bychom tušili, jaký úkol před nás doba a Andrej Babiš postaví, spolu s historicko-dokumentačním oddělením Šťastného pondělí již nějaký čas na tomto tématu pracujeme.

Češi a Slováci žili na konci 80. let své smutné osudy v okupované, totalitní zemi, kde vládnoucí struktury dusily každou nezávislou aktivitu a nutily obyvatelstvo k pasivní existenci v jeho obývacích pokojích a na víkendových chalupách.

Jen málo občanů tehdy našlo sílu k aktivnímu odporu. Mezi tuto hrstku statečných patřila například exilová odbojová skupina „Fosfát“ se sídlem v marockém Rabatu. Základy této organizace byly položeny již počátkem 80. let v bratislavské vinárně U Obuvníka, kde se mladí, idealističtí pracovníci podniku zahraničního obchodu Petrimex pod přísným krytím zdánlivě zapálených členů KSS scházeli s obdobně opozičně naladěnými příslušníky Ministerstva vnitra.

Její příslušníci pod vedením mladého statečného obchodníka Andreje Babiše podkopávali komunistický režim nákupem nekvalitních syrských fosfátů, hrou v tenis a pečlivým studiem tržní ekonomiky, jejíž oporou se přirozeně stali okamžitě poté, co se nenáviděný komunistický režim pod jejich skrytým, avšak o to účinnějším tlakem zhroutil. Hrdinové exilového odboje konečně mohli odhodit své stranické legitimace, jak po tom toužili od chvíle, kdy je převzali, a vrátit se do své země, pro jejíž svobodu toho tolik udělali.