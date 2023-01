„Za mír a odzbrojení.“ Míroví štváči vyrazili znovu do akce

Bude to letos už čtyřicet let.

Do hlavního města země obehnané ostnatým drátem, kterou tehdy okupovaly desítky tisíc po zuby ozbrojených sovětských vojáků, dorazilo i několik tisíc užitečných idiotů ze svobodného světa, kteří se dojímali nad vlastní šlechetností a nebylo jim nijak divné, že na shromáždění nebyli připuštěni zástupci Charty 77, kteří o to přitom velmi stáli.

Ne že bych si to pamatoval nějak detailně, přece jen mi bylo deset a nejvíc mě tou dobou zajímal první (a dodnes jediný) titul Bohemians ve fotbalové lize. Nicméně, do atmosféry mého dětství to zapadá docela přesně.

Přiznám se, že to na mě zanechalo stopy. Především v podobě preventivní nedůvěry ke všem permanentním bojovníkům a bojům za mír, ať už to znamená cokoli. Třeba ochotu z prosté naivity nebo i z jiných, řekněme zištnějších důvodů kolaborovat s odpornými režimy, které mají míru plná ústa, dokud tedy někam nevletí s tanky.

Ale pořád jsme se aspoň bavili o svobodném českém rozhodnutí, které se týkalo českého území. Pořád lepší než v roce 1983, kdy vám za protesty proti sovětské okupaci v lepším případě estébáci rozbili hubu, v horším vás poslali na několik let do vězení.

Od doby debat o radaru ale taky víme, jak moc se snažilo tohle „naše“ rozhodnutí ovlivnit Putinovo Rusko. To si tehdy poprvé po letech postsovětské defenzivy vyzkoušelo, že je pořád schopné se za účasti aktivních kolaborantů i naivních aktivistů úspěšně vměšovat do vnitřních záležitosti úplně cizí země.

Což od té doby dělá permanentně, posledních deset let i za aktivní účasti prezidenta republiky Miloše Zemana. Ten se to sice poslední rok snaží zamaskovat demonstrativní podporou Ukrajiny, nicméně jeho urputná snaha dostat Rosatom do Dukovan bude patřit navždy do zlatého fondu nejhorší tuzemské kolaborace.