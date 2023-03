Zalehněte na matrace, budeme platit u doktora!

Přečtěte si Šťastné slovo Pravidelná sobotní glosa Jindřicha Šídla o věcech, které hýbou politikou a společností a kterých jste si třeba nevšimli, nebo nechtěli všimnout. Každé pondělí ráno také sledujte nový díl pořadu Šťastné pondělí a večer si poslechněte Šťastný podcast. Určitě nezapomeňte vyrazit na Šťastnou křižovatku s Václavem Dolejším.

Když sněmovnou už týden zmítají vášně kvůli valorizaci důchodů a ceny potravin každý den zdolávají své vlastní rekordy, je přesně ten nejvhodnější čas pustit se do další konstruktivní debaty.

Třeba o poplatcích u lékaře.

Takže to na sebe vzal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), přezdívaný svou kolegyní ministryní obrany Janou Černochovou „Leopard“. V rozhovoru pro MF Dnes prohlásil: „Regulační poplatek není principiálně špatná věc, protože dochází k zneužívání urgentních příjmů.“ Redakce MF Dnes opatřila rozhovor titulkem „Chci zavést regulační poplatky, řada lidí zdravotní systém zneužívá.“ (A upřímně – udělal bych totéž.) A teď se připoutejte, pojedeme velkým fofrem.

Je vcelku jedno, jak přesně se ministr Válek snaží v rozhovoru argumentovat. Protože už 15 let víme, co asi tak vypukne, když na veřejnosti použijete slova „poplatky u lékaře“.

Válek coby zralý muž si to jistě pamatuje taky. Protože to, co se rozběhlo v lednu 2008, kdy jako součást velké daňové a zdravotnické reformy zavedla poplatky u lékaře Topolánkova vláda, nelze zapomenout. Třicet korun, které jsme začali v ordinacích platit, se stalo dokonale srozumitelným symbolem Topolánkovy „asociální vlády“. A tehdy ještě relevantní Jiří Paroubek, předseda tehdy ještě silné ČSSD, nemohl tenhle terč minout.

Sociální demokraté postavili na poplatcích celou svou kampaň před krajskými a senátními volbami na podzim 2008. A vyhráli je způsobem, jaký už nejspíš nikdy nikdo nedokáže zopakovat. ČSSD tehdy ovládla všech 13 krajů a získala 23 z 27 volených senátních křesel.

A tím byly poplatky definitivně mrtvé. I když v osekané podobě ještě pár let přežívaly, dvě rány z milosti jim v roce 2011 zasadil nejdřív Ústavní soud, který zrušil stokorunový poplatek za den v nemocnici, a pak nástup Sobotkovy koalliční vlády ČSSD, ANO a lidovců. Ta poplatky - až na platbu za návštěvu pohotovosti - zrušila definitivně.

A teď taková anketní otázka: Kdo to tehdy odsouhlasil, ale vzápětí litoval, že se to moc nepovedlo? To nebylo těžké, samozřejmě to byl Andrej Babiš, tehdy ministr financí. „Problém jsou poplatky v nemocnicích, kde jsme z hlediska pobytu udělali chybu. Zpětně to hodnotím jako špatně. Teď je to argument, aby se nalily větší peníze,“ řekl Babiš už v březnu 2014.

To byl ovšem ještě takový ten Babiš, který před volbami v roce 2013 na otázku, zda je pro placené nadstandardy ve zdravotnictví, odpověděl serveru Peníze.cz: „Ano, jednoznačně.“ Pak to ještě zopakoval ve své knize O čem sním, když náhodou spím z roku 2017, aby si to ovšem následně rozmyslel. Dnes už by samozřejmě kvůli jakékoli zmínce o nadstandardu zablokoval na několik dní sněmovnu.

V čemž tedy mimochodem trochu připomíná někdejší hvězdu ČSSD Davida Ratha. Ten zavedení regulačních poplatků navrhoval ještě týden před tím, než se na podzim roku 2005 stal kandidátem na ministra zdravotnictví v Paroubkově vládě. Pak se obratem stal jejich největším kritikem.

Takže bylo celkem jasné, co bude po Válkově pátečním rozhovoru následovat: Téma poplatků okamžitě zařadili do svých sněmovních projevů opoziční poslanci ANO i SPD, protože takový dar se neodmítá.

A to jsme se měli dočkat Válkova dalšího rozhovoru, tentokrát pro Deník N, v němž se zřejmě ministr pokusil své myšlenky rozvinout a vysvětlit. A dopadlo to jako vždycky.

„Kdybychom měli diktaturu, tak osvícený diktátor půjde a lékaře, kteří vybírají nelegální poplatky, zavře. To by ale bylo možné za bolševika. U nás to možné není. Je to daň za demokracii,“ prohlásil Válek na téma „neoficiálních nadstandardů“, kvůli kterým si lidé „dobrovolně“ připlácejí za lepší péči, i když to podle zákona není možné.

Tak tedy speciálně pro našeho Leoparda: Není to daň za demokracii, což je odlišný systém než anarchie. I v demokracii je nutné dodržovat dohodnutá pravidla, protože bez toho se demokracie brzy zhroutí. S diktaturou, která pravidla stanovuje a vynucuje zcela svévolně, to nemá společného vůbec nic.

Nicméně téma je venku a už tenhle start naznačil, že o poplatcích nebo nadstandardech zřejmě není v Česku možné diskutovat racionálně - jako už skoro o ničem. Nicméně od zkušených politiků bychom čekali, že tuhle atmosféru umějí rozpoznat a pak podle toho taky jednat. Pokud Válek a koalice chtějí v nějaké podobě spoluúčast pacientů zavést, ať se tak prostě dohodnou, rozhodnou, vysvětlí to veřejnosti a prosadí. V tomto pořadí. Způsob, jakým se úkolu ujal ministr Válek, je ovšem až fascinujícím způsobem amatérský.