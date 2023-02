Šťastný podcast: Jak vydělat v krizi? Investujte do drahých potravin

Jak vyřešit vysokou cenu potravin a do jakých jídel investovat, když chcete na krizi vydělat, to vám řekneme v aktuálním Šťastném podcastu ve speciálním složení Konstantin Sulimenko, Ondřej Lasák a Markéta Bidrmanová.

„Na základě zkušeností z covidu bych před obchody nasadila hlídky s obušky,“ navrhuje Bidrmanová, „které by hlídaly, jestli lidé nakupovali pouze zboží ve slevě. A zároveň by obchody našly nové využití pro slevové kartičky, kam by se zákazníkům nahrávaly body za to, že nahlásí někoho, kdo koupil nezlevněné zboží.“