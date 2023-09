Česku ujel vlak. Vláda si v něm ale udělá reklamu

Přečtěte si Šťastné slovo: Pravidelná sobotní satirická glosa Jindřicha Šídla o věcech, které hýbou politikou a společností a kterých jste si třeba nevšimli, nebo nechtěli všimnout.

Dalších 40 milonů hodlá vláda Petra Fialy utratit za svou „vysvětlovací“ plakátovou kampaň, která údajně běží už šest měsíců. Trvat má ještě víc než rok, tedy přes jarní evropské až do podzimních krajských voleb v roce 2024.

Člověk nemusí být zrovna Einstein, aby si tyhle věci nějak pospojoval, byť mu bude vicepremiér, ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan tvrdit, že je to celé úplně jinak: „Možná, že někomu vyhovuje, když jsou lidé bez informací. Je pak snazší je vystrašit a manipulovat. Já považuju za správné, aby lidé potřebné informace měli.“

Ale dobře, pojďme klidně chvíli předstírat, že to tak skutečně je. Nakonec to není nic tak úplně neznámého. Využití veřejných peněz na reklamní kampaň, v níž se vláda vychválí obvykle proto, že v tu chvíli ji není ochoten pochválit téměř nikdo jiný? To je v Česku celkem oblíbený postup.

Tak třeba před 15 lety, těsně před tehdejšími krajskými volbami, se v médiích objevily inzeráty „Vláda pro vás“. To měla být ta tehdejší Topolánkova. Po zavedení poplatků ve zdravotnictví a po sporu o stavbu amerického radaru v Brdech se potýkala s nápadným poklesem popularity.

Inzerát s výčtem vládních úspěchů a s Topolánkovou fotografií z profilu zabral náramně. O měsíc později vyhrála opoziční ČSSD pod vedením Jiřího Paroubka krajské a senátní volby způsobem, který do té doby neměl obdoby a který od té doby nikdo nezopakoval. A za půl roku Topolánkova vláda padla definitivně.

Také je celkem obtížně uvěřitelné rozhořčení, které nad současnou vládní kampaní projevuje Andrej Babiš. Ten například v roce 2016 (v roce krajských voleb) také utratil třicet milionů z rozpočtu ministerstva financí na oslavnou kampaň. V ní se popisovalo, co všechno skvělého zemi přinese tehdy zaváděná EET. V roce 2021 zase nebylo Babišovi trapné rozesílat před volbami brožuru Všeobecné zdravotní pojišťovny o prevenci rakoviny s vlastní fotografií a podpisem. (Což se tedy nakonec po protestech opozice nestalo a brožury zůstaly ve skladech.)

A vždycky je to stejné. Je vždycky úplná náhoda, že se taková osvětová akce trefí zrovna do období před volbami. Což ale nakonec může být asi také pravda vzhledem k tomu, jak často v Česku k volbám chodíme – pořád.

Mimochodem, užitečná a optimistická informace: Rok 2027 by měl být od roku 2015 prvním, v němž se žádné volby v Česku konat nebudou. Tedy pokud se samozřejmě nestane něco výjimečného, což se možná stane.

Vicepremiér Rakušan, jehož úřad má plakátovou akci na starost, to také naprosto srozumitelně vysvětluje. „Jedná se o pokračování dlouhodobé komunikace služeb a konkrétních kroků státu pro veřejnost, jejím cílem je i zvýšit srozumitelnost informací podávaných faktickou formou ve fyzické i online podobě. Celková částka vychází z rámcových dohod, jde o maximální čerpání v případě realizace všech plánovaných kampaní. Konkrétní realizace bude podle potřeby,“ dodal Rakušan.

Pokud jste v půlce realizace čtení tohoto vysvětlení neusnuli, gratuluji. Myslím, že výstižnější ilustraci celkové komunikační dovednosti téhle vlády už dneska neseženete.

Na celé té operaci mi ale vůbec nejzajímavější přijde, že její významná část se má odehrávat ve vlacích. Protože přes nepopiratelné zlepšení, které v téhle oblasti dopravy v posledních letech nastalo, nenajdete symboličtější místo. Jako první bych rozhodně doporučil umístit na plakáty výrok premiéra Fialy z jeho pátečního rozhovoru pro Blesk: „Česku trošku ujel vlak.“

A takto naladěni můžeme pokračovat dál. Cestu z Prahy do Brna, mezi dvěma největšími městy vzdálenými od sebe 200 kilometrů, která trvá dvě a půl hodiny (když máte štěstí), by mohly doprovodit slogany: „Ve Francii ujede vlak tuhle vzdálenost za 40 minut. Vy ale spěchat nemusíte.“

Na jižní Moravě by mohly regionální spoje nést sdělení: „Vydrbali jsme se zbytkem země, tiché víno bez spotřební daně.“ A takovým tím úplně malinkým písmem, co se používá v dodatcích smluv o rychlých úvěrech, by mohlo být dopsáno, že to nevadí, protože se na to vybere ze zvýšené DPH na kojeneckou vodu. Nebo radši ne. Ještě by si někdo mohl uvědomit, že se něco takového opravdu děje.

Jako velký příznivec cestování vlakem bych ocenil, kdyby vláda využila téhle šance i k propagaci železnice upozorněním na její nesporné výhody. Třeba při cestě z Prahy do Českých Budějovic: „Vlakem je to rychlejší. Dálnici D3 stavíme už 35 let a ještě stejně dlouho budeme.“

Vzhledem k projevované akceschopnosti pětikoalice ovšem samozřejmě hrozí, že nemalá část vyhrazených plakátovacích ploch ponese po většinu času jasné sdělení „Zde vás budeme později informovat, o čem vás budeme informovat“. Anebo motivační citáty: „I cesta může být cíl“, „Lepší na kolejích stát než ležet“ anebo empatické „Myslíte, že vás nikdo nemá rád? Nás taky ne“.