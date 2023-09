Šťastné pondělí: Další přešlapy Petra Pavla. Pomáhat mu musí armáda

Kolem Petra Pavla bylo v minulých dnech dusno . Nejdřív se rozhodl, že opět nastal čas pozlobit vládu a především ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku, když „včas“ nepodepsal penzijní novelu a následně zpražil vládu za to, že mu nedala víc času a reformu s ním nekonzultovala. Prezident tak navázal na svoji tradici aspoň jedné kritiky vlády měsíčně.

Zdánlivě jsou obě věci jen taková klasická pěna dní. Jenže při detailnějším pohledu jde o příznak jedné velké hrozby – že proměna celoživotního vojáka ve vrcholového politika nebude tak jednoduchá, jak by Pavlovi voliči mohli doufat. Naštěstí ale právě armádu a zkušenosti z ní může prezident použít, stačí si jen vzpomenout, jaké to bylo na vrcholu jeho kariéry.

A mimochodem, první příležitost znovu ukázat své nejsilnější stránky přijde už za pár dní. Jaká to je a co přesně mu může armáda v jeho současné roli přinést, na to se podívejte v úvodním videu.