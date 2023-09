Šťastné pondělí: Česko 3000. Čeká nás velký restart směřování naší země

Určitě by se našli i škarohlídi, kteří by připomněli vizi Andreje Babiše, respektive jeho stážistů, kterou sepsali do knížky O čem sním, když náhodou spím. Ale zcela nejzajímavější je vize ODS (tedy Fialovy strany), která vznikla v roce 2010 a jejímž horizontem měl být rok 2020, takže se společně můžeme podívat na to, co všechno se z ní stihlo splnit. Správně, skoro nic.