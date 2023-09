Šťastný podcast: Přichází další restart Česka. Tentokrát bez učitelů a žen

Proč je Pavel Blažek politicky nesmrtelný a jak začal nový „restart Česka“ Petra Fialy, to vám řekne Šťastný podcast ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák.

Začala nová politická sezona. A to znamená, že začala i nová sezona Šťastného podcastu, tedy souhrnu toho nejstrašidelnějšího, co v politice najdete. O to více nepřekvapí, že i ve Šťastném podcastu dnes mluvíme o Pavlu Blažkovi. A třeba Jindřich Šídlo se rozvzpomínal na Blažkovu minulost.

„Pavel Blažek je jeden z mála, kdo přežil pád ODS před 10 lety. Já si pamatuju, když mně někdy v roce 2014 Pavel Blažek kvůli něčemu volal a já jsem říkal: co vlastně dneska děláte? A on odpověděl: Já su poslanec. Já jsem myslel, že ho pohřbil tehdy ten pád ODS s Nečasem. A ono ne, Pavla Blažka nic takového nikdy nepohřbí, Pavel Blažek je nesmrtelný,“ říká Šídlo.

Všimli jsme si ale ještě jedné věci: Jak často jsou ministři spravedlnosti jedni z nejvíc kontroverzních členů vlády.

„Pavel Němec, Jiří Pospíšil, Daniela Kovářová, Taťána Malá nebo Marie Benešová. Takže Pavel Blažek v podstatě jen navazuje na tradici,“ krčí rameny Konstantin Sulimenko.

Česko na křižovatce: další „manel story“

V druhé části Šťastného podcastu, kde se Tereza Povolná pozorně dívá na sociální sítě českých politiků, jsme nemohli opomenout páteční konferenci Česko na křižovatce, kde promluvil i premiér Fiala a představil svou vizi s názvem Restart Česka. Konference však okamžitě sklidila i nemalou porci kritiky – třeba za to, že na ní mluvilo 12 mužů a jediná žena podávala mikrofony. A svou kritiku jsme připojili i my.

„Musím říct, že je až kouzelné, jak se to všechno v jeden první zářijový víkend dokázalo sejít. Konference Česko na křižovatce, kde Petr Fiala asi tak 485krát řekne slovo vzdělávání a že nemáme zapomenout, že to je priorita – já už říkám, jestli by nebylo bezpečnější volit spíš ty, kteří ve vzdělávání prioritu nevidí. No a pak zároveň všude po internetu koluje fotografie, na které je vidět, že se rezortu školství sebere 29 miliard,“ popisuje Tereza Povolná.