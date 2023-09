Vlevo dole: Pavlova nekonfliktní povaha musela stranou. Poslední kapky byly dvě

O co jde? Především dvojice žen - kancléřka Jana Vohralíková a šéfka kabinetu prezidenta Linda Jozwiak Kopecká - se přetahovaly o to, která u hlavy státu tráví víc času a má na něj větší vliv. A také o to, kdo bude rozhodovat, koho k němu pustí, na jak dlouho a koho naopak ne.