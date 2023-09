Komentář: Prezident vstoupil do politiky. A hned šlápl vedle

Prezident Petr Pavel nakonec v pátek podepsal změny v důchodech, které připravil kabinet Petra Fialy. Udělal to ale o den později, než vláda chtěla. Zákon kvůli tomu nezačne platit v září, jak bylo v plánu, ale o měsíc později.

Prezident samozřejmě nemusí skákat, jak vláda píská – využít celou lhůtu na podpis je jeho právo. Otázka ale je, jestli má tímto způsobem vstupovat do schvalování běžných zákonů jen proto, že se mu věcně nelíbí. Přece jen důchodová politika je v gesci vlády, nikoli hlavy státu.

Ale přijměme fakt, že Petr Pavel se po vzoru svých předchůdců rozhodl aktivně zapojit do vládní agendy. Jenže způsob, který k tomu zvolil, je politicky neobratný a pro občany nesrozumitelný.

Pavel opakovaně zdůrazňuje, že penzijní reforma je citlivá věc, kterou je voličům třeba srozumitelně vysvětlovat. Teď ale sám vzbudil víc otázek, než dal odpovědí. Pokud je reforma dobrá, má ji podepsat. Pokud špatná, měl by ji vetovat, případně svůj podpis nepřipojit.

Prezident místo toho zvolil jakousi zvláštní střední cestu, kdy podepsal něco, s čím nesouhlasí, ale o den později. K čemu je dobrý měsíční odklad zákona? A jaký smysl celé to divadlo vlastně mělo?

Trochu to připomíná první spor, který prezident s vládou o důchodech vedl. Letos na jaře první várku změn sice podepsal, aby vzápětí řekl, že by ji měl posoudit Ústavní soud.

Rošáda kolem důchodů se nepovedla ani politicky. Prezident by měl o svých výhradách diskutovat s vládními stranami předem. A také je předem informovat, že zákon od září platit nebude. Podle zdrojů z vlády ale nebylo až do poslední chvíle jasné, co Hrad chystá.